Все страны ЕС осудили угрозы Зеленского, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 20 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите ЕС все страны сообщества, независимо от несогласия с политической позицией Будапешта, осудили угрозы Владимира Зеленского в его адрес.

Источник: Reuters

«Справедливость требует, чтобы я сказал, что каждый, кто высказался, независимо от того, был ли несогласен с нами по вопросу блокирования кредита, без исключения заявил, что неприемлемо, чтобы страна, не входящая в ЕС, угрожала государству-члену ЕС или его лидеру», — сказал Орбан венгерским журналистам.

Венгерский премьер подчеркнул, что все лидеры европейских стран повели себя так, как этого «требует товарищество и политическое сообщество».

«Венгрия получила то, что, по моему мнению, она должна была получить в такой ситуации, и то, что мы бы дали каждой стране, подвергшейся нападению. С этой точки зрения, у нас все в порядке», — отметил он.

Владимир Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с украинскими военными из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС для Украины. Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за ним начал угрожать Орбану, его детям и внукам.

