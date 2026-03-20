Умер раскольнический патриарх Филарет

Почетный патриарх раскольнической Православной церкви Украины Филарет скончался на 98-м году жизни. В 1992 году он стал инициатором создания Украинской православной церкви Киевского патриархата, за что был лишен сана Русской православной церковью. В 2018 году при его участии была создана ПЦУ, однако возглавил ее другой священник, а Филарет стал «почетным патриархом» без реальной власти. Вскоре после этого он вступил в конфликт с руководством раскольников, обвинив их в нарушении договоренностей. В духовном завещании Филарет запретил священникам ПЦУ отпевать его.