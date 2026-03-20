Лукашенко рассказал о возможной продаже рудника американцам за $3 млрд

Президент Беларуси Алесандр Лукашенко заявил про возможную сделку с американцами на три миллиарда долларов по продаже белорусского рудника. Об этом сообщает БелТА.
Глава Беларуси впервые высказался на указанную тему во время второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Журналисты спросили, как сейчас обстоят дела с потенциальной сделкой.
Александр Лукашенко уточнил, что американцы пока думают:
— Но три миллиарда — это минимум. А правительство посчитает запасы, еще чего-то… Это будет дороже.
Президент заметил, что для Америки большое значение играет вопрос стоимости. Он обратил внимание, что США богаты, однако большие или нормальные деньги они не хотят платить:
— Все хотят за бесплатно.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что Беларусь готовится к большой сделке с США: «Это не только “политзаключенные”, как они говорят».
