Лукашенко: Иран не просил у Белоруссии ракеты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Иран никогда не обращался к Минску с просьбой о передаче ракет.

Об этом сообщает БЕЛТА в Telegram.

«Они у нас никогда не просили ракеты. Даже если бы просили, мы бы эти ракеты не могли им поставить», — сказал Лукашенко.

Он пояснил, что передача оружия сделала бы Белоруссию если не соучастницей, то сторонником войны.

Минск, подчеркнул белорусский лидер, не заинтересован в таком развитии событий.

Ранее Лукашенко сообщил, что предложил США вариант окончания войны против Ирана.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше