Александр Беглов поприветствовал участников Кадетского бала

300 лучших воспитанников кадетских классов Санкт-Петербурга, из Беларуси и Мариуполя приняли участие в Кадетском балу, прошедшем в Таврическом дворце. Торжество состоялось 20 марта в Екатерининском зале и было организовано в третий раз, сообщает правительство Северной столицы.
150 пар из отличившихся кадетов петербургских школ танцевали под вальс, польку, падеграс, полонез и фокстрот. По приглашению Александра Беглова к мероприятию присоединились учащиеся кадетских учреждений из Мариуполя и Республики Беларусь.
Музыкальную программу мероприятия обеспечил Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы. К организации бала также были привлечены Академия талантов, Дворец творчества юных и Служба охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО России.
Все участники бала, традиция которого берёт начало в 2024 году, получают памятный нагрудный знак, созданный специально для этого события. В 2026 году бал приурочен к 325-летию кадетского образования в стране. История такого образования началась в 1701 году с основания Петром I в Москве Школы математических и навигацких наук, готовившей специалистов для армии и флота.
Как отмечает Александр Беглов, по поручению президента России Владимира Путина в Петербурге последовательно развивается система кадетского обучения. Опыт известных Нахимовского и Суворовского училищ, а также корпусов при силовых структурах успешно перенимают общеобразовательные школы города. Они на протяжении долгого времени воспитывают будущих защитников Отечества. Только в текущем учебном году начало работу пятьдесят новых кадетских классов.
«Зарождаются и свои уникальные традиции, самой яркой из которых является Кадетский бал. Такие мероприятия формируют у молодых людей высокие культурные запросы и чувство принадлежности к единому кадетскому братству», — подчеркнул Александр Беглов.
Добавим, Петербург является столицей «кадетского образования». Первые кадетские классы появились в городе ещё в 1994 году и их популярность растёт с каждым годом. Всего в 69 школах Петербурга открыты 346 кадетских классов, 50 из них — только в прошлом году. В кадетских классах города обучаются 8890 человек по 12 направлениям — от морского дела и МЧС до авиации и военной медицины.