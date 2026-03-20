Александр Беглов поприветствовал участников Кадетского бала

Добавим, Петербург является столицей «кадетского образования». Первые кадетские классы появились в городе ещё в 1994 году и их популярность растёт с каждым годом. Всего в 69 школах Петербурга открыты 346 кадетских классов, 50 из них — только в прошлом году. В кадетских классах города обучаются 8890 человек по 12 направлениям — от морского дела и МЧС до авиации и военной медицины.