Лукашенко сказал, какую просьбу Мелания Трамп попросила его передать Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какую просьбу первая леди США Мелания Трамп попросила его передать президенту России Владимиру Путину. Подробности приводит БелТА.
Александр Лукашенко уточнил, что Мелания Трамп передала через американскую делегацию, с которой в Минске состоялись переговоры 19 марта, список детей, которые якобы затерялись в России из-за украинского конфликта:
— И просит меня, чтобы при встрече с Владимиром Путиным я передал этот список, поговорил с ним, чтобы мы нашли в России этих детей, которые бежали от войны скорее всего. Нашли и отдали Украине, если дети готовы, и там готовы их взять на содержание.
Президент обратил внимание, что это же не просто Владимиру Зеленскому отдать. Он заявил, что Зеленскому «пофиг эти дети». Лукашенко подчеркнул: если бы дети были нужны, то он бы уже давно закончил этот конфликт.
Глава республики сообщил, что ответил на данную просьбу согласием, однако предупредил, что не будет уговаривать Путина по этому вопросу:
— Если Мелания просит (это в развитие того письма, которое она когда-то передала Путину по поводу детей), я эту позицию старшему брату доведу, не вопрос. Но бороться за это не буду, потому что я не знаю, есть эти дети или нет, правда это или нет, и кто передал эти списки.
Лукашенко добавил, что ему не сложно это передать и поговорить с президентом России на данную тему.
