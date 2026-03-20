Польша вывела своих военных из Ирака

«В связи с ухудшением обстановки в регионе Ближнего Востока после анализа оперативных условий и потенциальных угроз было принято решение о релокации польского военного контингента из Ирака», — написал Косиняк-Камыш в социальной сети X. Министр добавил, что все польские военные уже покинули Ирак, большая часть из них уже вернулись в Польшу, остальные находятся в Иордании. Глава Минобороны подчеркнул, что Варшава сделала этот шаг в координации с НАТО.
По данным Минобороны Польши, ее контингент в Ираке насчитывал до 350 военных.
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.