Лукашенко заявил, что Зеленскому пофиг на украинских детей, якобы затерявшихся в России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому пофиг на украинских детей, которые якобы затерялись в России. Об этом сообщает БелТА.
Александр Лукашенко сообщил, что первая леди США Мелания Трампа попросила его поговорить с президентом России Владимиром Путиным на тему якобы затерявшихся в России украинских детей. Он уточнил, что Мелания передала список:
— И просит меня, чтобы при встрече с Владимиром Путиным я передал этот список, поговорил с ним, чтобы мы нашли в России этих детей, которые бежали от войны скорее всего.
Глава государства добавил, что Мелания просит, чтобы детей нашли и их передали украинской стороны, если дети готовы и их там готовы забрать.
— Это же не просто Зеленскому отдать. Ему пофиг эти дети, — заявил президент Беларуси.
По словам Лукашенко, если бы Зеленскому нужны были дети, то он бы уже давно завершил конфликт. Он заметил, что ответил согласием на просьбу первой леди США.
