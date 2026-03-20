Streamline: временный президент Венесуэлы Родригес начала чистку военного руководства

Делси Родригес пытается укрепить контроль над вооруженными силами Венесуэлы после захвата Николаса Мадуро Соединенными Штатами 3 января и «перетряхивает» военное руководство страны.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Временный президент Венесуэлы объявила о немедленной реорганизации высшего военного командования страны. Кадровые перестановки указывают на то, что Родригес попытается устранить всех оставшихся сторонников Мадуро и одновременно заручиться поддержкой оставшегося военного истеблишмента, пишет интернет-портал Streamline.

Действия Родригес, по мнению издания, указывают на глубокую нестабильность в Каракасе после январских событий.

Хотя международные наблюдатели считали, что свержение Мадуро приведет к восстановлению демократии в Венесуэле, в последующие недели стали очевидны управленческий паралич и нарастающие внутренние противоречия, говорится в статье.

Как напоминает издание, высшее военное командование Венесуэлы традиционно действует как государство в государстве. После событий 3 января стало ясно, что вооруженные силы разделились: некоторые подразделения решительно поддерживают старый режим, в то время как другие заняли выжидательную позицию.

Заменяя начальников служб в армии, военно-морском флоте и военно-воздушных силах, Родригес пытается нейтрализовать потенциальные восстания и укрепить контроль над этим аппаратом.

Все это сигнализирует о разрыве со старой гвардией и попытке наметить новый туманный курс под пристальным вниманием США, полагает Streamline.

Кроме того, ей придется решить проблему с поддержанием внутренней легитимности. Многие венесуэльцы рассматривают приход Родригес к власти как «неизбежное зло» ради смены предыдущей администрации, тогда как другие воспринимают ее как проводника иностранных интересов. Сменив высшее командование, она делает ставку на то, что новое, лояльное руководство сможет обеспечить стабильность в стране, необходимую для перезапуска экономики и предоставления базовых услуг населению.

Однако эксперты предупреждают о рисках такой стратегии.

Если Родригес не удастся консолидировать контроль, результатом может стать раскол в вооруженных силах, что приведет к локальным столкновениям и эскалации гуманитарного кризиса. Военные, на которых она опирается, чтобы сохранить свою власть, могут в итоге стать инструментом ее уничтожения, заключает Streamline.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
