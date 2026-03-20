Streamline: временный президент Венесуэлы Родригес начала чистку военного руководства

Временный президент Венесуэлы объявила о немедленной реорганизации высшего военного командования страны. Кадровые перестановки указывают на то, что Родригес попытается устранить всех оставшихся сторонников Мадуро и одновременно заручиться поддержкой оставшегося военного истеблишмента, пишет интернет-портал Streamline.
Действия Родригес, по мнению издания, указывают на глубокую нестабильность в Каракасе после январских событий.
Как напоминает издание, высшее военное командование Венесуэлы традиционно действует как государство в государстве. После событий 3 января стало ясно, что вооруженные силы разделились: некоторые подразделения решительно поддерживают старый режим, в то время как другие заняли выжидательную позицию.
Заменяя начальников служб в армии, военно-морском флоте и военно-воздушных силах, Родригес пытается нейтрализовать потенциальные восстания и укрепить контроль над этим аппаратом.
Кроме того, ей придется решить проблему с поддержанием внутренней легитимности. Многие венесуэльцы рассматривают приход Родригес к власти как «неизбежное зло» ради смены предыдущей администрации, тогда как другие воспринимают ее как проводника иностранных интересов. Сменив высшее командование, она делает ставку на то, что новое, лояльное руководство сможет обеспечить стабильность в стране, необходимую для перезапуска экономики и предоставления базовых услуг населению.
Если Родригес не удастся консолидировать контроль, результатом может стать раскол в вооруженных силах, что приведет к локальным столкновениям и эскалации гуманитарного кризиса. Военные, на которых она опирается, чтобы сохранить свою власть, могут в итоге стать инструментом ее уничтожения, заключает Streamline.