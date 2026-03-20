Киев пытался через Telegram влиять на ситуацию в России, признал Зеленский

«Скажу открыто, мы (украинские службы — ред.) также работаем через Telegram в России. Сейчас с ограничениями Telegram в России, безусловно, сигналы передавать их сообществу будет сложнее», — сказал Зеленский журналистам.
К Telegram в России применяются ограничения из-за систематического нарушения российских законов. Как указывал Роскомнадзор, персональные данные россиян мессенджером не защищаются, также нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию Telegram в преступных и террористических целях.
В частности, ФСБ России неоднократно отмечала, что спецслужбы Украины пытаются вербовать россиян для совершения незаконных действий в интернете, в том числе в мессенджере Telegram, и призывала воздерживаться от общения с незнакомыми контактами.