Киев пытался через Telegram влиять на ситуацию в России, признал Зеленский

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что спецслужбы киевского режима пытались влиять на жителей Российской Федерации посредством в том числе мессенджера Telegram.

Источник: Reuters

«Скажу открыто, мы (украинские службы — ред.) также работаем через Telegram в России. Сейчас с ограничениями Telegram в России, безусловно, сигналы передавать их сообществу будет сложнее», — сказал Зеленский журналистам.

К Telegram в России применяются ограничения из-за систематического нарушения российских законов. Как указывал Роскомнадзор, персональные данные россиян мессенджером не защищаются, также нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию Telegram в преступных и террористических целях.

В частности, ФСБ России неоднократно отмечала, что спецслужбы Украины пытаются вербовать россиян для совершения незаконных действий в интернете, в том числе в мессенджере Telegram, и призывала воздерживаться от общения с незнакомыми контактами.