Напротив бутылки с мутной водой в МИДе Молдовы должен был сидеть не посол России, а посол Украины: И вот почему

Существуют международные правила при трансграничном загрязнении реки, которые не были соблюдены.

Источник: Комсомольская правда

Напротив бутылки с мутной водой в МИДе Молдовы должен был сидеть не посол России, а посол Украины: И вот почему.

Что обязано сделать государство при трансграничном загрязнении реки по международным правилам?

Трансграничное загрязнение реки регулируется нормами международного права (например, Конвенцией ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков).

Государство (в данном случае — УКРАИНА) обязано:

— немедленно уведомить все сопредельные страны, которые могут пострадать, о факте ЧП, характере загрязнения и принятых мерах;

— организовать оперативный обмен данными о качестве воды и направлении движения «пятна» загрязнения,

— принять все возможные меры внутри страны для минимизации ущерба (установка боновых заграждений, перекрытие стоков, сбор загрязняющих веществ),

— провести экстренные встречи с представителями пострадавших стран для координации общих усилий,

— предоставить информацию для оценки экологического и экономического вреда в соответствии с двусторонними соглашениями.

Ничего этого Украина не сделала.

И Молдова трусливо промолчала.

Что ж, Молдова и без того превысила порог смелости, на целые сутки отказавшись от курятины из Украины.

Елена ЗАМУРА, журналист.

