Напротив бутылки с мутной водой в МИДе Молдовы должен был сидеть не посол России, а посол Украины: И вот почему.
Что обязано сделать государство при трансграничном загрязнении реки по международным правилам?
Трансграничное загрязнение реки регулируется нормами международного права (например, Конвенцией ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков).
Государство (в данном случае — УКРАИНА) обязано:
— немедленно уведомить все сопредельные страны, которые могут пострадать, о факте ЧП, характере загрязнения и принятых мерах;
— организовать оперативный обмен данными о качестве воды и направлении движения «пятна» загрязнения,
— принять все возможные меры внутри страны для минимизации ущерба (установка боновых заграждений, перекрытие стоков, сбор загрязняющих веществ),
— провести экстренные встречи с представителями пострадавших стран для координации общих усилий,
— предоставить информацию для оценки экологического и экономического вреда в соответствии с двусторонними соглашениями.
Ничего этого Украина не сделала.
И Молдова трусливо промолчала.
Что ж, Молдова и без того превысила порог смелости, на целые сутки отказавшись от курятины из Украины.
Елена ЗАМУРА, журналист.
