В Иране больше не с кем вести переговоры, заявил Трамп

«Нам не с кем там разговаривать, и нам это нравится», — сказал Трамп в ходе мероприятия в Белом доме.
По словам главы Соединенных Штатов, в Иране якобы «не осталось лидеров, следующей группы лидеров и части еще следующей группы лидеров». По мнению Трампа, «там больше никто не хочет быть лидером».
Президент также выразил уверенность в том, что у Ирана не осталось флота, авиации, систем ПВО и радаров.
На прошлой неделе США уже утверждали, что практически полностью уничтожили иранский флот, тогда это опроверг военный советник главнокомандующего вооруженными силами Ирана Яхья Рахим Сафави. Он заявил, что иранские военно-морские силы по-прежнему участвуют в конфликте с США и Израилем и атакуют американские суда.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В ходе конфликта были убиты представители военного и политического руководства Ирана, в том числе верховный лидер страны Али Хаменеи, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, секретарь Совета обороны Али Шамхани, а также секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.