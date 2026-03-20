В Иране больше не с кем вести переговоры, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что в Иране якобы не осталось никого, с кем можно было бы вести переговоры, но заверил, что Вашингтон это устраивает.

Источник: Reuters

«Нам не с кем там разговаривать, и нам это нравится», — сказал Трамп в ходе мероприятия в Белом доме.

По словам главы Соединенных Штатов, в Иране якобы «не осталось лидеров, следующей группы лидеров и части еще следующей группы лидеров». По мнению Трампа, «там больше никто не хочет быть лидером».

Президент также выразил уверенность в том, что у Ирана не осталось флота, авиации, систем ПВО и радаров.

Ранее в пятницу новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что исламская республика за прошедший год пережила три войны, а США и Израиль ошиблись, думая, что ее государственный строй рухнет в результате их нападения.

На прошлой неделе США уже утверждали, что практически полностью уничтожили иранский флот, тогда это опроверг военный советник главнокомандующего вооруженными силами Ирана Яхья Рахим Сафави. Он заявил, что иранские военно-морские силы по-прежнему участвуют в конфликте с США и Израилем и атакуют американские суда.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В ходе конфликта были убиты представители военного и политического руководства Ирана, в том числе верховный лидер страны Али Хаменеи, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, секретарь Совета обороны Али Шамхани, а также секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше