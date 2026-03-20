Трамп вновь заявил, что с Зеленским сложнее иметь дело, чем с Путиным

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снова заявил, что с Владимиром Зеленским сложнее иметь дело, чем с Владимиром Путиным, сообщила журналист телеканала MS Now после интервью с американским лидером.

Источник: Reuters

«С Зеленским сложнее иметь дело, чем с Путиным», — цитирует журналист слова Трампа.

По ее словам, Трамп также отметил, что Путин не боится Европы и, как она утверждает, выражал больше доверия к нему, чем к любому из европейских союзников Вашингтона.

Ранее президент США заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским «гораздо сложнее заключить сделку», чем с президентом России Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше