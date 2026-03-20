В Молдове очерняют протестующих: За что обвиняют участников митинга возле Дворца Республики — депутат от оппозиции отправил запрос в правоохранительные органы

Адриан Доментюк отправил депутатский запрос в полицию по поводу задержания неизвестных лиц, якобы проплаченных протестующих на митинге возле Дворца Республики.
Парламентарий подготовил два официальных запроса — один в Министерство внутренних дел, а другой — в Генеральный инспекторат полиции на имя его главы Виорела Чернауцану.
Доментюк возмущен тем, что участников протеста обвиняют в том, что они получили деньги за участие в акции протеста.
Депутат требует от ведомств предоставить конкретные доказательства: на каком основании было сделано заявление о проплаченности акции, какие именно лица были идентифицированы полицией, а также какое отношение они имели к протестующим!
Он также просит разъяснить ситуацию с неким несовершеннолетним участником, о котором упоминала полиция, и на каком основании был наказан его законный представитель.
Так как на акции не было ни одного несовершеннолетнего человека.
Политик утверждает, что «всё только начинается» и он намерен добиться правды, считая действия властей и полиции необоснованными попытками очернить протестующих.
Читайте также:
«Это Путин виноват»: Молдавские власти рассчитывают на оголтелой русофобии доехать до следующих выборов.
Интересно, как руководство Молдовы так оперативно вычислило, кто виноват в загрязнении главной водной артерии страны (далее…).
Суд или политический сценарий в Молдове: Что не так с делом Гуцул — весь список нарушений.
Разбираем конкретные нарушения и спорные моменты громкого дела, на которые указывает защита (далее…).
Цена на дизтопливо в Молдове вырастет ещё на 3 лея за литр: Власти оправдывают рост стоимости нефтепродуктов положением на международном рынке.
Ранее глава ANRE заявлял, что цена дизеля не превысит 27 леев за литр [видео] (далее…).