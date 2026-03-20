Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове очерняют протестующих: За что обвиняют участников митинга возле Дворца Республики — депутат от оппозиции отправил запрос в правоохранительные органы

Депутат парламента от оппозиции возмущен тем, что участников протеста обвиняют в том, что они получили деньги за участие в акции протеста.

Источник: Комсомольская правда

Адриан Доментюк отправил депутатский запрос в полицию по поводу задержания неизвестных лиц, якобы проплаченных протестующих на митинге возле Дворца Республики.

Парламентарий подготовил два официальных запроса — один в Министерство внутренних дел, а другой — в Генеральный инспекторат полиции на имя его главы Виорела Чернауцану.

Доментюк возмущен тем, что участников протеста обвиняют в том, что они получили деньги за участие в акции протеста.

Депутат требует от ведомств предоставить конкретные доказательства: на каком основании было сделано заявление о проплаченности акции, какие именно лица были идентифицированы полицией, а также какое отношение они имели к протестующим!

Он также просит разъяснить ситуацию с неким несовершеннолетним участником, о котором упоминала полиция, и на каком основании был наказан его законный представитель.

Так как на акции не было ни одного несовершеннолетнего человека.

Политик утверждает, что «всё только начинается» и он намерен добиться правды, считая действия властей и полиции необоснованными попытками очернить протестующих.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

