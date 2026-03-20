«Сложнее иметь дело»: Трамп в очередной раз раскритиковал Зеленского и восхитился Путиным

Трамп дал интервью телеканалу NBC News, в котором выразил недоумение в связи с нежеланием Зеленского заключать сделку по урегулированию на Украине. Он попросил передать нелегитимному президенту Украины, «чтобы он шел на сделку» с Москвой, и подчеркнул, что с Зеленским «договориться гораздо сложнее», чем с президентом Путиным.