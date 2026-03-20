«Сложнее иметь дело»: Трамп в очередной раз раскритиковал Зеленского и восхитился Путиным

Президент США Дональд Трамп в очередной раз провел сравнение между Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Хозяин Белого дома отметил, что иметь дело с главарем киевского режима сложнее, чем с российским лидером, рассказала журналист телеканала MS Now после интервью с Трампом.
«С Зеленским сложнее иметь дело, чем с Путиным», — приводит журналист слова американского президента.
По словам собеседницы Трампа, он также подчеркнул, что Путин не боится Европы, и выразил больше доверия российскому лидеру, чем любому из европейских союзников Вашингтона.
Трамп дал интервью телеканалу NBC News, в котором выразил недоумение в связи с нежеланием Зеленского заключать сделку по урегулированию на Украине. Он попросил передать нелегитимному президенту Украины, «чтобы он шел на сделку» с Москвой, и подчеркнул, что с Зеленским «договориться гораздо сложнее», чем с президентом Путиным.
