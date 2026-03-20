Хаменеи заявил о ложной надежде США и Израиля на свержение властей Ирана

«В июньской войне 1404 (2025.— Ред.) года враг из-за грубой расчетной ошибки полагал, что через один-два дня народ свергнет режим, но благодаря бдительности народа, мужеству и непревзойденной самоотверженности воинов ислама вскоре в нем проявились следы отчаяния, и он спас себя от края пропасти, выступив посредником и отказавшись от конфликта», — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).
Политолог Олег Глазунов 16 марта заявил, что Иран будет затягивать войну до того момента, пока Израиль и США не согласятся на какой-то мир, который не ударил бы по имиджу президента Дональда Трампа.
Газета The Guardian накануне указала на переход инициативы в конфликте от США к Ирану. Отмечалось, что в данный момент израильско-американские планы находятся под угрозой из-за того, что Тегеран предпринял «неожиданный шаг», перекрыв Ормузский пролив.
Трамп днем ранее обратился к странам, зависящим от нефти, поставляемой через перекрытый Ираном Ормузский пролив, с призывом обеспечить безопасность этого транспортного маршрута. Затем он пригрозил НАТО «плохим будущим» в случае отказа помочь в разблокировке водной территории.