Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мелания Трамп попросила Лукашенко обсудить с Путиным украинских детей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первая леди США Мелания Трамп попросила его обсудить с главой России Владимиром Путиным судьбу украинских детей, находящихся в РФ. Об этом он сообщил журналистам, комментируя переговоры с американской делегацией.

Источник: Life.ru

«Сейчас вот Мелания передала список детей, которые якобы в результате войны на Украине затерялись в России. И просит меня, чтобы при встрече с Владимиром Путиным я передал этот список, поговорил с ним, чтобы мы нашли в России этих детей, которые бежали от войны, скорее всего. Нашли и отдали Украине, если дети готовы и там готовы их взять на содержание», — сказал белорусский лидер.

При этом он жёстко высказался о реакции Киева, подчеркнув, что Владимиру Зеленскому эти дети не нужны, и если бы они были ему важны, конфликт давно был бы закончен.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что США передали ему предложение о проведении двусторонней встречи на высшем уровне. Инициатива, по его словам, исходит от Дональда Трампа, пригласившего белорусского коллегу в личную резиденцию во Флориде.

Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше