Мелания Трамп попросила Лукашенко обсудить с Путиным украинских детей

«Сейчас вот Мелания передала список детей, которые якобы в результате войны на Украине затерялись в России. И просит меня, чтобы при встрече с Владимиром Путиным я передал этот список, поговорил с ним, чтобы мы нашли в России этих детей, которые бежали от войны, скорее всего. Нашли и отдали Украине, если дети готовы и там готовы их взять на содержание», — сказал белорусский лидер.