Управляемые бомбы разнесли переправу ВСУ в районе Изюма

В Сети появились снятые с дрона кадры поражения переправы ВСУ через реку Оскол в районе города Изюм Харьковской области.
По информации военных Telegram-каналов, удар нанесен по использовавшемуся противником мосту в районе села Оскол.
Сообщается, что для поражения переправы ВСУ были применены управляемые бомбы.
Судя по опубликованному видео, по мосту ударили не менее трех таких бомб.
Ранее стало известно о переходе под контроль российских военных переправы через реку Конка рядом с освобожденным запорожским селом Велелянка.
Сообщалось о подрыве понтонной переправы через Северский Донец в районе села Богородичное под Красным Лиманом, которая использовалась противником для снабжения украинских боевиков в районе Святогорска.
Были опубликованы кадры нанесения бомбового удара по переправе ВСУ через реку Северский Донец у села Маяки на краснолиманском направлении. Появилось видео поражения реактивной системой залпового огня «Торнадо-С» еще одной переправы ВСУ в районе Маяков.