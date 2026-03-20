Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Управляемые бомбы разнесли переправу ВСУ в районе Изюма

Поражение бомбами переправы ВСУ в Харьковской области сняли с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились снятые с дрона кадры поражения переправы ВСУ через реку Оскол в районе города Изюм Харьковской области.

По информации военных Telegram-каналов, удар нанесен по использовавшемуся противником мосту в районе села Оскол.

Сообщается, что для поражения переправы ВСУ были применены управляемые бомбы.

Судя по опубликованному видео, по мосту ударили не менее трех таких бомб.

Ранее стало известно о переходе под контроль российских военных переправы через реку Конка рядом с освобожденным запорожским селом Велелянка.

Сообщалось о подрыве понтонной переправы через Северский Донец в районе села Богородичное под Красным Лиманом, которая использовалась противником для снабжения украинских боевиков в районе Святогорска.

Были опубликованы кадры нанесения бомбового удара по переправе ВСУ через реку Северский Донец у села Маяки на краснолиманском направлении. Появилось видео поражения реактивной системой залпового огня «Торнадо-С» еще одной переправы ВСУ в районе Маяков.

Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
Читать дальше