Путин подписал указ о назначении президентской квоты ЦИК

Российский лидер Владимир Путин определил пять членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на следующий пятилетний срок по президентской квоте.
В утверждённый главой государства список вошла действующий председатель ЦИК Элла Памфилова. Также в составе ЦИК на следующие пять лет останутся Игорь Борисов, Наталья Бударина и Антон Лопатин. Новым членом Центризбиркома станет Герой России, выпускник программы «Время героев» Анатолий Сысоев.
Центризбирком формируется сроком на пять лет. Согласно действующему порядку, по пять членов комиссии назначают глава государства, Совет Федерации и Госдума. Полномочия нынешнего состава ЦИК истекают в этом месяце.
Ранее сообщалось, что новый состав ЦИК приступит к работе в конце марта. Первое заседание будет носить организационный характер.