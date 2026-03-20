«Эпическая ярость от бессилия»: в Китае припечатали Трампа из-за Ирана

Военная операция США и Израиля против Ирана, получившая название «Эпическая ярость», на деле обернулась для Вашингтона демонстрацией немощности, пишет китайский портал Sohu. «Эпическая ярость от бессилия» затягивает армию США в крайне трудную ситуацию, из которой будет сложно выбраться. Вполне предсказуемо, что Иран может очень скоро стать «местом кремации для американской империи», — подчеркивается в материале.
Китайские аналитики указывают на то, что военное преимущество Вашингтона оказалось иллюзорным: «В ходе этой войны американская система ПРО THAAD была выведена из строя, 27 американских военных баз подверглись атакам, а семь самолетов-заправщиков были повреждены».
Согласно оценке портала, эффективность американской ПВО и систем раннего предупреждения оказалась настолько низкой, что авианосные ударные группы Gerald R. Ford и Abraham Lincoln были вынуждены покинуть зону боевых действий. В Пекине убеждены, что так называемые «союзники» Америки уже начали делать выводы из происходящего, предпочитая не рисковать своими интересами ради проигрышной стратегии Белого дома.
«Когда США сильны, они склоняются перед ними, но как только Америка потерпит поражение, они первыми бросятся делить ее наследство», — описывают в Китае процесс отказа европейцев от просьбы Вашингтона помочь с разблокировкой Ормузского пролива.
Попытки Трампа оказать давление на страны Юго-Восточной Азии с требованием поддержать операцию также не приносят результата.
Читайте материал: «“Трусы, мы запомним это!”: Трамп пообещал отомстить союзникам-предателям».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.