Вице-премьер Бельгии заявил о нежелании страны участвовать в иранском конфликте

Вице-премьер Бельгии Франк Ванденбрук заявил, что представляемое им государство не поддерживает действия США в Иране и не планирует участвовать в вооруженном конфликте и хотели бы его завершения.
Ванденбрук сказал, что «не идет речи» о том, чтобы Бельгия предпринимала военные действия в рамках операции США.
Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления. Трамп просил Китай, Японию, Южную Корею, Великобританию, Францию и ряд других стран прислать для разблокировки пролива военные корабли.
