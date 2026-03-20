Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин утвердил президентскую квоту ЦИК, Памфилова вошла в «пятёрку»

Президент России Владимир Путин утвердил пятёрку членов Центризбиркома на ближайшие пять лет, среди вошедших в перечень указана нынешний председатель ЦИК Элла Памфилова. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Источник: Life.ru

Также в ЦИК остаются на ближайшую пятилетку Игорь Борисов, Наталья Бударина и Антон Лопатин. Новым членом Центризбиркома станет Герой России Анатолий Сысоев, ставший выпускником программы «Время героев».

Ранее в Центризбиркоме не будет глобальных кадровых перестановок, по крайней мере по квоте Совета Федерации. Сенаторы единогласно проголосовали за назначение сразу пяти членов комиссии.

После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше