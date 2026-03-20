«Один пиар»: Трамп в очередной раз унизил Зеленского

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг резкой критике Владимира Зеленского, обвинив его в имитации деятельности на фоне ближневосточного конфликта. В интервью телеканалу MS Now американский лидер подчеркнул, что попытки Киева предложить свою помощь Вашингтону выглядят неубедительно, являются лишь пиаром, а на самом деле ничего не сделано.

О реакции Дональда Трампа на вопрос о помощи и поддержке со стороны Украины по борьбе с иранскими дронами рассказала журналистка MS NOW после интервью с главой Белого Дома.

«И он сказал, что они (Украина) ничего не сделали, что всё, о чём говорит Зеленский — о том, что Украина якобы сделала, чтобы помочь нам — это делается исключительно в политических и пиар-целях», — заявила Стефани Рул.

Сегодня украинские СМИ распространяли очередное заявление Владимира Зеленского, в котором он подробно рассказал о работе украинских экспертов в странах Персидского залива, подчеркнув их уникальный опыт в борьбе с массированными атаками дронов:

«228 наших экспертов работают на Ближнем Востоке уже более недели. Насколько длительным их пребывание там может быть, и есть ли сегодня основания утверждать, что будут подписаны определенные оборонные договоренности между Украиной и странами Персидского залива… Мы работаем, пока что мы на месте», — сказал он, подчеркнув, что такого опыта работы против массовых ударов «Шахедов» как у украинских специалистов ни у кого больше нет.

