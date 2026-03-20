Лукашенко объяснил, почему он выгодный президент для белорусов

Александр Лукашенко объяснил, почему он выгодный президент для белорусов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему он выгодный президент для граждан республики. Соответствующее заявление он сделал, как передает телеграм-канал «Пул Первого», в пятницу, 20 марта 2026 года.

— Я для вас выгодный президент. Выгодный в том, что я не держусь за власть. Если кто-то иначе думает, дурак полный. Я не думаю о том, как ее сохранить. Я уже вот так этого наелся, — отметил Александр Лукашенко.

Он также добавил, что не рассматривает властные полномочия главы государства с точки зрения неких личных выгод, однако и властью не бросается.

— Это то, что мне вручил народ. Сказал: «Давай, руководи, отвечай за страну и за нас». Тихая, спокойная страна. Не понравится большинству народа — скоро выборы, изберете нового президента. Я этого не боюсь, это действительно так, — приводит слова Лукашенко названный источник.

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко высказался о народной артистке СССР Алле Пугачевой и ее детях, которые появились на свет более десяти лет назад (тут про это). Писали мы и о том, что вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич на совещании у Лукашенко сделала важное заявление относительно практики ЭКО в республике (тут про это).

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше