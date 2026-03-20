Лукашенко объяснил, почему он выгодный президент для белорусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему он выгодный президент для граждан республики. Соответствующее заявление он сделал, как передает телеграм-канал «Пул Первого», в пятницу, 20 марта 2026 года.
— Я для вас выгодный президент. Выгодный в том, что я не держусь за власть. Если кто-то иначе думает, дурак полный. Я не думаю о том, как ее сохранить. Я уже вот так этого наелся, — отметил Александр Лукашенко.
Он также добавил, что не рассматривает властные полномочия главы государства с точки зрения неких личных выгод, однако и властью не бросается.
— Это то, что мне вручил народ. Сказал: «Давай, руководи, отвечай за страну и за нас». Тихая, спокойная страна. Не понравится большинству народа — скоро выборы, изберете нового президента. Я этого не боюсь, это действительно так, — приводит слова Лукашенко названный источник.
Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко высказался о народной артистке СССР Алле Пугачевой и ее детях, которые появились на свет более десяти лет назад (тут про это). Писали мы и о том, что вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич на совещании у Лукашенко сделала важное заявление относительно практики ЭКО в республике (тут про это).