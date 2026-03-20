Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова ответила на заявление фон дер Ляйен словами Цветаевой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о российских энергоресурсах словами поэтессы Марины Цветаевой. Соответствующую публикацию она разместила в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Все это напоминает известные слова Марины Цветаевой о том, что “грех не в темноте, а в нежелании света”. В темноту — во всех смыслах — еэсовцы погружали себя уже не раз», — написала дипломат.

По словам Захаровой, проблемы Европы связаны с решениями ее руководителей.

«Как говорится в венгерской пословице: “В темноте все коровы черные”. Венгры, видимо, неплохо понимая смысл своей народной мудрости, сражаются за то, чтобы свет был. Урсуле коровы нужны только черные. Не исключаю, что для очередного греховного ритуала», — написала Захарова.

После саммита ЕС 19 марта фон дер Ляйен отметила, что европейские страны не будут покупать российские энергоресурсы даже в случае проблем со светом. По ее словам, Евросоюз продолжит курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых.

