США ударили по судну предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане

«Девятнадцатого марта… объединенная группировка “Южное копье” нанесла удар по низкопрофильному судну на службе террористической организации. Разведданные подтвердили, что судно проходило по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков. Трое наркотеррористов выжили после удара», — написало командование в соцсети X.