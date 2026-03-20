Осколки ракеты упали в сотнях метров от Храма Гроба Господня и Стены Плача

Осколки ракеты упали в районе Еврейского квартала в Старом городе Иерусалима, заявил 14-й канал израильского телевидения. Как уточняется, Иерусалим обстреливался со стороны Ирана.

Обломки упали в сотнях метров от Храма Гроба Господня, Стены Плача и мечети Аль-Акса.

К месту происшествия были отправлены пожарные и спасательные службы.

Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия.

Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления. Трамп просил Китай, Японию, Южную Корею, Великобританию, Францию и ряд других стран прислать для разблокировки пролива военные корабли.

Читайте материал «Би-би-си рассказала о судах, прошедших через Ормузский пролив за 20 дней марта».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше