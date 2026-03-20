Осколки ракеты упали в сотнях метров от Храма Гроба Господня и Стены Плача

Осколки ракеты упали в районе Еврейского квартала в Старом городе Иерусалима, заявил 14-й канал израильского телевидения. Как уточняется, Иерусалим обстреливался со стороны Ирана.
Обломки упали в сотнях метров от Храма Гроба Господня, Стены Плача и мечети Аль-Акса.
К месту происшествия были отправлены пожарные и спасательные службы.
Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления. Трамп просил Китай, Японию, Южную Корею, Великобританию, Францию и ряд других стран прислать для разблокировки пролива военные корабли.
