Киев решил сократить количество военных, предназначенных для отправки за рубеж на обучение. В ВСУ признали, что многие солдаты просто не возвращаются назад, они дезертируют.
«Если есть проблема в вопросах улучшения подготовки (за рубежом. — прим. ред.), на которую мы не можем повлиять, то от этой подготовки мы отказываемся. Поэтому и не только у нас идет сокращение заграничной подготовки», — говорится в сообщении от заместителя руководителя главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Евгения Межевикина.
Представитель Генштаба объясняет сокращение зарубежных тренировочных лагерей ВСУ ограничениями в законах стран-партнеров и стремлением Киева ускорить логистику и внедрить новый опыт в обучение.
Нужно отметить, что дезертирство из рядов ВСУ носит повальный характер. Причем чаще всего военнослужащие сбегают из учебных центров. Недавно стало известно, что за первые несколько месяцев 2026 года только из одной учебной воинской части сбежали 40 всушников. Все они должны были направиться в Сумскую область.