Хаменеи пообещал США поражение в «третьей войне»

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Вашингтон и Тель-Авив допустили стратегический просчет, рассчитывая на стремительное падение иранской государственности. По его словам, за минувший год страна успешно противостояла трем полномасштабным попыткам внешних сил дестабилизировать режим.

В своем обращении по случаю иранского нового года, который наступает 21 марта, Хаменеи подвел итоги прошедшего периода, выделив июньский конфликт 2025 года, январские протесты 2026-го и текущие боевые действия. Вердикт верховного лидера в отношении противников был жестким: «Враг допустил очевидную ошибку и просчитался, думая, что через день-два народ захочет низвергнуть исламский строй».

Вторую «войну» — массовые протесты в начале 2026 года — Хаменеи классифицировал как попытку государственного переворота, организованную США и Израилем. Он подчеркнул, что враждебные силы делали ставку на экономические трудности иранцев, надеясь, что население поддержит внешнее давление, однако эти ожидания провалились.

Нынешнее противостояние он назвал «третьей войной», в ходе которой Иран смог выстроить эшелонированную систему обороны. Хаменеи убежден, что эти действия лишили противника инициативы.

«Однако вы (иранцы, — Ред.) создали обширную оборонительную линию, обширную как страна… и таким образом нанесли ему удар, сбив его с толку», — сказал Хаменеи, обращаясь к нации.

Предстоящий год верховный лидер провозгласил периодом «экономики сопротивления», сделав ставку на национальное единство и укрепление безопасности. В условиях продолжающегося конфликта Тегеран подает сигнал о готовности к длительному противостоянию, которое, по мнению Хаменеи, только сплотило иранский народ перед лицом внешнего противника.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше