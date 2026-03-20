Times: Зеленский постепенно теряет поддержку Рады

Владимир Зеленский постепенно утрачивает влияние на продвижение законов через украинский парламент, пишет The Times.
«Зреет настоящий парламентский кризис. Ядро того большинства, что было у них еще два месяца назад, рухнуло», — приводит издание слова депутата Верховной рады Тамилы Ташевой.
Как указано в материале, с начала конфликта полномочия сложили 54 депутата. При этом оставшиеся парламентарии не хотят голосовать за правительственные законопроекты. Также отмечается, что на Украине растет напряжение из-за затянувшегося военного положения, поскольку Владимир Зеленский использует свои чрезвычайные полномочия, не считаясь с депутатами.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что народным депутатам Рады придется либо работать в парламенте в соответствии с украинским законодательством, либо могут быть рассмотрены изменения в закон о мобилизации.