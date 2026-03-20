Times: Зеленский постепенно теряет поддержку Рады

На Западе заявили, что с начала украинского конфликта полномочия сложили 54 депутата, а оставшиеся парламентарии не хотят голосовать за правительственные законопроекты.

Владимир Зеленский постепенно утрачивает влияние на продвижение законов через украинский парламент, пишет The Times.

«Зреет настоящий парламентский кризис. Ядро того большинства, что было у них еще два месяца назад, рухнуло», — приводит издание слова депутата Верховной рады Тамилы Ташевой.

Как указано в материале, с начала конфликта полномочия сложили 54 депутата. При этом оставшиеся парламентарии не хотят голосовать за правительственные законопроекты. Также отмечается, что на Украине растет напряжение из-за затянувшегося военного положения, поскольку Владимир Зеленский использует свои чрезвычайные полномочия, не считаясь с депутатами.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что народным депутатам Рады придется либо работать в парламенте в соответствии с украинским законодательством, либо могут быть рассмотрены изменения в закон о мобилизации.