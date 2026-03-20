ЕС может отложить отказ от российской нефти, пишут СМИ

Агентство Рейтер со ссылкой на проект документа передавало во вторник, что Еврокомиссия собирается 15 апреля предложить законопроект об отказе от импорта российской нефти. По данным чиновников ЕС, предложение будет выдвинуто после выборов в Венгрии, чтобы тема запрета не оказала значительного влияния на результаты голосования.