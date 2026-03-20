ЕС может отложить отказ от российской нефти, пишут СМИ

«Для ЕС это (нестабильность на Ближнем Востоке — ред.) поднимает вопросы о том, сможет ли континент окончательно отказаться от российской энергетики… Растет риск того, что запланированный запрет на поставки российской нефти будет отложен», — говорится в публикации.
Агентство Рейтер со ссылкой на проект документа передавало во вторник, что Еврокомиссия собирается 15 апреля предложить законопроект об отказе от импорта российской нефти. По данным чиновников ЕС, предложение будет выдвинуто после выборов в Венгрии, чтобы тема запрета не оказала значительного влияния на результаты голосования.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.