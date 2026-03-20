The Guardian узнала об «уколе правды» задержанному в Венгрии украинцу

Венгерские спецслужбы принудительно сделали укол одному из задержанных украинских инкассаторов Ощадбанка, пишет The Guardian со ссылкой на источники в киевских силовых структурах.
Инъекция напоминала так называемые сыворотки правды, следы препарата нашли в анализах крови, проведенных после возвращения мужчин на Украину, рассказали украинские собеседники издания. Источник газеты в венгерской полиции рассказал, что слышал от коллег о сделанной инъекции, но не знает, что именно она содержала.
По мнению источников, ему ввели миорелаксант, который, считают они, должен был разговорить задержанного во время допросов. Однако препарат вызвал у украинца, страдающего диабетом, гипертонический криз и потерю сознания. В итоге его доставили в больницу.
Ощадбанк отказался комментировать сведения The Guardian, но подтвердил, что один из задержанных имел инвалидность и нуждался в специальной диете и регулярном приеме лекарств. Состояние здоровья этого человека ухудшилось, и «медицинская помощь была оказана только после того, как он потерял сознание».
Украинцы находились под стражей более 24 часов, большую часть которых они провели с завязанными глазами и в наручниках, прежде чем были депортированы, пишет газета.
Адвокат Лорант Хорват сообщил, что поданы жалоба банка против венгерских властей по факту злоупотребления служебными полномочиями, а также иски от имени семи сотрудников, оспаривающих решение об их депортации и запрете на въезд в Шенгенскую зону. Ощадбанк также добивается возврата средств, которые до сих пор находятся под арестом в Венгрии.
Украинские источники пояснили The Guardian, что из-за военных действий и закрытия воздушного пространства перевоз государственных средств по суше стал обычной практикой. Они обвинили Будапешт в попытке использовать ситуацию в качестве предлога для эскалации конфликта между двумя странами. По словам одного из собеседников, многие подобные перевозки ранее осуществлялись через Венгрию, и власти были в курсе маршрута. Иногда предоставлялось полицейское сопровождение, но в этот раз его не было.
Источник в венгерской полиции рассказал газете: «Вся операция была крайне непрофессиональной, и не все в TEK были рады тому, что им пришлось ее проводить. Они даже не знали, что в машине установлены GPS-трекеры. Они поняли, что украинцы знают, где удерживают этих людей, только когда услышали об этом в новостях».
5 марта венгерская антитеррористическая полиция TEK задержала семерых украинских инкассаторов по подозрению в отмывании денег. В Будапеште считают, что через Венгрию на Украину перевозят средства, связанные с «украинской военной мафией», и только за этот год через нее прошли $900 млн, €420 млн и 146 кг золота.
Национальный банк Украины отверг обвинения, объяснив, что инкассаторы перевозили деньги и золото в соответствии с международным контрактом между Raiffeisen Bank International AG и АО «Ощадбанк». В двух машинах были $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Задержанных в итоге выдворили из Венгрии. Киев требует от Будапешта вернуть изъятые золото и деньги.