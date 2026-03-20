Вагенкнехт обратила внимание на противоречивость западной политики: по её словам, администрация Трампа стремится ослабить санкции против Ирана в разгар собственной войны с ним, чтобы предотвратить дальнейший скачок цен на энергоносители. При этом немецкое правительство, даже спустя четыре года опосредованной войны на Украине, продолжает цепляться за провалившиеся ограничения против России, которые ведут экономику ФРГ к краху.