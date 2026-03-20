Депутат Бундестага Вагенкнехт призвала возобновить импорт российского газа в ЕС

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт выступила с резкой критикой санкционной политики Евросоюза в отношении России и потребовала полностью восстановить импорт российского газа. Своё заявление политик опубликовала в соцсетях.

Источник: Life.ru

Вагенкнехт обратила внимание на противоречивость западной политики: по её словам, администрация Трампа стремится ослабить санкции против Ирана в разгар собственной войны с ним, чтобы предотвратить дальнейший скачок цен на энергоносители. При этом немецкое правительство, даже спустя четыре года опосредованной войны на Украине, продолжает цепляться за провалившиеся ограничения против России, которые ведут экономику ФРГ к краху.

Депутат подчеркнула, что война с Ираном теперь создаёт угрозу и для Катара — ключевого поставщика, который должен был компенсировать выпавшие объёмы российского газа. Это, по её мнению, делает ситуацию абсурдной.

«Всё это безумие ясно показывает — хватит уже этих безумных санкций против России! Немецкому правительству следует срочно закупать нефть и газ там, где это дешевле, вместо того, чтобы всё глубже и глубже погружать нашу экономику в пропасть», — заявила Вагенкнехт.

Ранее сопредседатель германской партии BSW Амира Мохамед Али на партийном съезде в Шверине призвала возобновить импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба» на НПЗ в Шведте, чтобы поддержать завод и снизить цены на топливо в стране. Она также высказалась за возобновление поставок газа по «Северному потоку».

