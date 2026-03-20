Дмитриев назвал ложью сообщение Politico о предложении РФ по разведданным

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал ложью сообщение газеты Politico о предложении России по разведданным. Он подчеркнул, что статья иностранного издания — фейк. Свое мнение он выразил в личном аккаунте соцсети X.
«Фейк», — написал представитель Кремля, процитировав статью иностранного издания у себя в блоге.
Напомним, недавно Politico выпустила материал о том, что якобы Москва предложила Вашингтону обменяться разведывательными данными. В газете утверждалось, что РФ хотела передать сведения по Ирану и получить в ответ информацию по Украине. В частности, говорилось, что именно Дмитриев должен был участвовать в так называемой сделке по обмену разведывательными данными.
Ранее KP.RU передал слова спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа о том, что Россия не передает развездданые Ирану. Причем американский политик подчеркнул, что соответсвующие заявления из Москвы поступили сразу по нескольким каналам.