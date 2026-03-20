Лукашенко заявил, что США не хотят отрывать Белоруссию от России

На переговорах Вашингтон никогда не поднимал этой темы, отметил Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон на переговорах с Минском не ставил цель оторвать Белоруссию от РФ. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко в беседе с журналистами по итогам встреч с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом. Его слова передает агентство БелТА.

«Он подчеркнул, что со стороны США никогда в ходе переговоров не поднимался вопрос, чтобы оторвать Белоруссию от России, как об этом отдельные порой рассуждают и в самой России», — отметил Лукашенко.

По его словам, никогда американцы не ставили такой цели. Они задавали вопросы по России и по Китаю, добавил он. Белорусский лидер подчеркнул, что предупредил американскую сторону, что это не просто союзники Минска, это близкие государства.

Как писал сайт KP.RU, ранее Лукашенко заявил о возможной сделке с американцами на три миллиарда долларов по продаже рудника в Белоруссии. По его словам, это минимум, а правительство страны посчитает запасы. Это будет дороже, добавил белорусский президент.

