Ведущая MSNBC Рул: Трамп больше доверяет Путину, чем лидерам Европы

Источник: Аргументы и факты

Ведущая телеканала MSNBC Стефани Рул по итогам интервью с президентом США Дональдом Трампом заявила, что глава Белого дома доверяет российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем властям стран‑союзниц Вашингтона в Европе.

«Я бы четко сказала, что он выражал больше доверия к Путину, чем к кому бы то ни было из наших европейских союзников», — сказала журналистка в прямом эфире.

Как отметила Стефани Рул, в ходе интервью Трамп подчеркнул, что Путин не опасается никого из «европейских союзников» Соединенные Штатов.

Напомним, Дональд Трамп ранее заявил, что с президентом Российской Федерации проще договориться об урегулировании конфликта на Украине, чем с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

