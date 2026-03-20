Венгрия применила «сыворотку правды» к задержанным инкассаторам Украины

Напомним, Венгерские правоохранительные органы задержали два бронеавтомобиля украинского «Ощадбанка», в салоне которых находились семь человек, включая бывшего генерала спецслужб, подозреваемых в отмывании денег. По данным венгерской стороны, они пытались провезти из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. В Национальном налоговом и таможенном управлении Венгрии уточнили, что с начала года через страну на Украину уже переправили более 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 кг золота. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к Киеву за разъяснениями, предположив причастность мафиозных структур, но ответа не получил, а украинская полиция открыла дело о похищении людей и захвате заложников. Украинские банки столкнулись с нехваткой наличных после инцидента с задержанием инкассаторов в Венгрии.