Дмитриев назвал фейком информацию о предложении России по разведданным

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в пятницу, 20 марта, назвал фейком публикацию американского издания Politico о том, что он якобы передал США предложение России о прекращении передачи Ирану разведывательных данных взамен на отмену помощи Украине.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в пятницу, 20 марта, назвал фейком публикацию американского издания Politico о том, что он якобы передал США предложение России о прекращении передачи Ирану разведывательных данных взамен на отмену помощи Украине.

— Фейк, — написал он в социальной сети X.

Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия оказывает помощь Ирану «по многим направлениям». Так он ответил на вопрос журналистки NBC News о том, предоставляет ли Москва какую-либо поддержку Тегерану в текущем военном конфликте. Арагчи напомнил, что между Россией и Ираном подписан договор о стратегическом партнерстве, поэтому военное сотрудничество между двумя странами не является секретом.

Президент России Владимир Путин в поздравлении Моджтабы Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана в очередной раз напомнил, что Москва неизменно поддерживает Тегеран. По словам главы государства, Россия останется надежным партнером и верным другом Ирана.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
