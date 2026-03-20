Дмитриев назвал фейком информацию о предложении России по разведданным

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в пятницу, 20 марта, назвал фейком публикацию американского издания Politico о том, что он якобы передал США предложение России о прекращении передачи Ирану разведывательных данных взамен на отмену помощи Украине.
— Фейк, — написал он в социальной сети X.
Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия оказывает помощь Ирану «по многим направлениям». Так он ответил на вопрос журналистки NBC News о том, предоставляет ли Москва какую-либо поддержку Тегерану в текущем военном конфликте. Арагчи напомнил, что между Россией и Ираном подписан договор о стратегическом партнерстве, поэтому военное сотрудничество между двумя странами не является секретом.
Президент России Владимир Путин в поздравлении Моджтабы Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана в очередной раз напомнил, что Москва неизменно поддерживает Тегеран. По словам главы государства, Россия останется надежным партнером и верным другом Ирана.