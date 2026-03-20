Парламент Молдавии одобрил в первом чтении выход из договора о создании СНГ

Парламент Молдавии согласовал в первом чтении выход из соглашения о создании СНГ, а также из Алма-Атинской декларации. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.
«Денонсировать Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, подписанное в Минске 8 декабря 1991 года», — говорится в постановлении.
Также парламент одобрил расторжение протокола к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств, подписанный в Алма-Ате 21 декабря 1991 года.
Как писал сайт KP.RU, 11 марта молдавский кабмин принял решение о выходе из ключевых соглашений СНГ, включая Договор о создании Содружества и его Устав.
Ранее МИД Молдавии в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, которое было заключено в 1998 году. В ведомстве заявили, что после завершения процедур Российский культурный центр должен прекратить свою деятельность в республике.