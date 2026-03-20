Царев: войска РФ пробиваются в Константиновку со стороны Берестка

Российские подразделения пробиваются на территорию Константиновки со стороны поселка Бересток, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«ВС РФ продолжают пробиваться со стороны Берестка в городскую черту Константиновки. …. По позициям противника в Константиновке наша авиация сбрасывает ФАБ-3000», — написал он.
Согласно сведениям военного блогера Юрия Подоляки, российские подразделения ведут ожесточенные бои на территории Константиновки. Блогер заявил в своем Telegram-канале, что положение группировки ВСУ в городе становится все более тяжелым.
Подоляка упомянул о переходе под контроль ВС РФ села Павловка под Константиновкой. Блогер сообщил, что после занятия Павловки российские подразделения могут сосредоточиться на продвижении вдоль реки Казенный Торец в направлении Торского для последующего выхода на линию Новониколаевка — Новогригоровка — Райское с целью более глубокого охвата константиновской группировки противника.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации боевиков из 28-й мехбригады в многоэтажной застройке на территории Константиновки.