Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царев: войска РФ пробиваются в Константиновку со стороны Берестка

Экс-депутат Рады сообщил о нанесении бомбовых ударов по позициям ВСУ в Константиновке.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения пробиваются на территорию Константиновки со стороны поселка Бересток, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«ВС РФ продолжают пробиваться со стороны Берестка в городскую черту Константиновки. …. По позициям противника в Константиновке наша авиация сбрасывает ФАБ-3000», — написал он.

Согласно сведениям военного блогера Юрия Подоляки, российские подразделения ведут ожесточенные бои на территории Константиновки. Блогер заявил в своем Telegram-канале, что положение группировки ВСУ в городе становится все более тяжелым.

Подоляка упомянул о переходе под контроль ВС РФ села Павловка под Константиновкой. Блогер сообщил, что после занятия Павловки российские подразделения могут сосредоточиться на продвижении вдоль реки Казенный Торец в направлении Торского для последующего выхода на линию Новониколаевка — Новогригоровка — Райское с целью более глубокого охвата константиновской группировки противника.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации боевиков из 28-й мехбригады в многоэтажной застройке на территории Константиновки.

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше