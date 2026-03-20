Европейский союз стоит перед угрозой вынужденного сохранения энергетической зависимости от России. На фоне затяжного военного конфликта на Ближнем Востоке Брюссель всерьез рассматривает возможность отсрочки запланированного эмбарго на импорт российских энергоресурсов.
Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что геополитическая нестабильность в регионе ставит под сомнение энергетическую безопасность Европы. В опубликованных материалах подчеркивается, что планы по полному разрыву связей с российской энергетикой оказались нежизнеспособными в условиях нынешнего топливного кризиса:
«Для ЕС это поднимает вопросы о том, сможет ли континент окончательно отказаться от российской энергетики… Растет риск того, что запланированный запрет на поставки российской нефти будет отложен».
Европейская комиссия изначально планировала представить законопроект об отказе от российской нефти 15 апреля. При этом агентство Reuters, ссылаясь на проект документа, уточняло, что Брюссель намеренно перенес анонс на дату после парламентских выборов в Венгрии, опасаясь, что непопулярное решение негативно отразится на итогах голосования.
Ранее портал Sohu уже предупреждал, что военная авантюра Запада в Иране обернулась демонстрацией беспомощности США и их союзников. Китайские аналитики указывали на то, что ситуация вокруг Ормузского пролива превращает Иран в «место кремации» для американской империи, а союзники Вашингтона, осознав провальность стратегии Дональда Трампа, стремятся дистанцироваться от конфликта.
