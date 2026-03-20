Экс-губернатор Витебской области Александр Субботин получил пост министра

Бывший губернатор Витебской области Александр Субботин назначен членом Коллегии (министром) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии. Соответствующее решение, как пишет БелТА, принято Высшим Евразийским экономическим советом.
Ранее мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко пояснил, почему принял решение о снятии Субботина с поста председателя Витебского облисполкома (тут про это). В январе-2026 Лукашенко высказывался о дальнейшей магистральной линии в карьере Субботина. А вице-премьер Наталья Петкевич также говорила о перспективах дальнейшего трудоустройства экс-губернатора Александра Субботина (читать далее тут).