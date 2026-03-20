«Всё это напоминает известные слова Марины Цветаевой о том, что “грех не в темноте, а в нежелании света”, — написала дипломат в телеграм-канале.
Захарова подчеркнула, что Евросоюз не первый раз готов погрузиться в темноту, в том числе в переносном смысле. Дипломат напомнила, что Олимпиада в Париже сопровождалась высмеиванием святынь, а открытие Готардского тоннеля в Швейцарии — дьявольским представлением. Европа не лишилась света из-за технической катастрофы или природных бедствий, но оказалась «в темноте» из-за собственного руководства.
«Венгры, видимо, неплохо понимая смысл своей народной мудрости, сражаются за то, чтобы свет был. Урсуле коровы нужны только чёрные. Не исключаю, что для очередного греховного ритуала», — иронично заметила Захарова, напомнив венгерскую пословицу о том, что в темноте все коровы чёрные.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель не намерен пересматривать запрет на закупки российского газа, даже если ситуация с энергоснабжением в Европе станет критической. Вопрос был поднят после того, как кризис на Ближнем Востоке привлё к росту цен на энергоресурсы.
