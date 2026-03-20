Путин обсудил с Совбезом развитие системы МВД России

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности, посвящённое развитию системы Министерства внутренних дел. Встреча прошла в Кремле.

Источник: Life.ru

Глава государства отметил, что в повестке заседания стоит вопрос о совершенствовании работы ведомства. Для обсуждения были приглашены несколько докладчиков, включая главу Минфина Антона Силуанова.

«У нас сегодня вопрос, посвящённый развитию системы министерства внутренних дел», — сказал Путин, открывая заседание.

Он также поручил секретарю Совбеза Сергею Шойгу обобщить предложения, поступившие из разных ведомств, и представить их коллегам. По итогам совещания будут выработаны решения, направленные на повышение эффективности работы органов внутренних дел.

Ранее президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, главной темой которого стало усиление защиты критически важной инфраструктуры на фоне участившихся попыток атак с использованием беспилотников.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше