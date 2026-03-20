Трамп рассказал, что лучший союзник США — не НАТО

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Япония является для США лучшим союзником, чем НАТО.
Трамп в интервью Североатлантический альянс за нежелание помогать США в разблокировке Ормузского пролива. Президент США заявил, что Токио в данном вопросе не может дать прямых гарантий из-за конституционных ограничений, но предположил, что в случае необходимости Япония поддержит США.
Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов.
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления. Трамп просил Китай, Японию, Южную Корею, Великобританию, Францию и ряд других стран прислать для разблокировки пролива военные корабли.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия.
СМИ утверждали, что Трамп рассматривает план захвата иранского острова Харк, чтобы заставить Иран открыть пролив.
