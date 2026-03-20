В Сумской области FPV-дрон уничтожил майора украинской погранслужбы Сапсая

В Сумской области ликвидирован майор украинской погранслужбы Сергей Сапсай, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, Сапсай был заместителем начальника подразделения разведывательных беспилотников 10-го погранотряда «Дозор».
Сообщается, что украинский офицер уничтожен в минувший четверг во время выполнения боевого задания в результате атаки FPV-дрона.
Напомним, накануне стало известно о ликвидации в Харьковской области группы дроноводов из спецподразделения украинской нацгвардии Lasar S Group. Сообщалось, что считавшаяся одной из самых боеспособных группа операторов БПЛА была уничтожена российским дроном.
Ранее стало известно о нанесении удара по скоплению считавшихся асами дроноводов ВСУ на территории города Сумы.
Были опубликованы кадры уничтожения пункта управления дронами и склада 101-й бригады теробороны ВСУ, выявленных российскими разведчиками на территории села Колодезное в Харьковской области.