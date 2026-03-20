В Сумской области FPV-дрон уничтожил майора украинской погранслужбы Сапсая

По информации источников, в результате атаки дрона ликвидирован замначальника подразделения разведывательных БПЛА 10-го погранотряда «Дозор».

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области ликвидирован майор украинской погранслужбы Сергей Сапсай, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, Сапсай был заместителем начальника подразделения разведывательных беспилотников 10-го погранотряда «Дозор».

Сообщается, что украинский офицер уничтожен в минувший четверг во время выполнения боевого задания в результате атаки FPV-дрона.

Напомним, накануне стало известно о ликвидации в Харьковской области группы дроноводов из спецподразделения украинской нацгвардии Lasar S Group. Сообщалось, что считавшаяся одной из самых боеспособных группа операторов БПЛА была уничтожена российским дроном.

Ранее стало известно о нанесении удара по скоплению считавшихся асами дроноводов ВСУ на территории города Сумы.

Были опубликованы кадры уничтожения пункта управления дронами и склада 101-й бригады теробороны ВСУ, выявленных российскими разведчиками на территории села Колодезное в Харьковской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше