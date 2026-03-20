Парламент Молдавии одобрил в первом чтении денонсацию Устава СНГ

«Денонсировать Устав Содружества Независимых Государств, принятый в Минске 22 января 1993 года», — говорится в постановлении.
Представлявший документы вице-премьер, глава МИД Михай Попшой отметил, что Молдавия в этом вопросе решила поступить по примеру Грузии, которая в 2009 году вышла из базовых договоров, но сохранила соглашения в некоторых секторах. Решение парламента предстоит одобрить в окончательном чтении. Затем документы будут переданы на утверждение президенту и вступят в силу после официального обнародования. После этого молдавский МИД должен уведомить Исполнительный комитет СНГ о денонсации. Ранее в правительстве Молдавии заявили о планах республики сохранить в рамках СНГ часть соглашений в торговой, экономической и социальной сферах.
Оппозиция против
Как заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча, правительством и правящей Партией действия и солидарности не было представлено четких аргументов экономического или социального характера. Он назвал «опрометчивым» этот «политический демарш» без четкой перспективы членства в Евросоюзе. Политик обратил внимание на то, что в России и других странах Содружества живут и работают сотни тысяч граждан Молдавии, о которых необходимо заботиться. Это важный рынок сбыта молдавской продукции и источник удобрений для сельского хозяйства республики, уточнил он.
Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая провозгласила курс на интеграцию в ЕС и отказалась участвовать в саммитах Содружества. В феврале 2023 года правительство республики объявило о планах денонсации свыше 120 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ. По данным МИД, Молдавия уже вышла из 70 договоров.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что власти республики не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве, в то же время заявляя о стремлении покинуть организацию.