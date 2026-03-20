Парламент Молдавии одобрил в первом чтении денонсацию Устава СНГ

Представлявший документы вице-премьер, глава МИД Михай Попшой отметил, что Молдавия в этом вопросе решила поступить по примеру Грузии, которая в 2009 году вышла из базовых договоров, но сохранила соглашения в некоторых секторах. Решение парламента предстоит одобрить в окончательном чтении. Затем документы будут переданы на утверждение президенту и вступят в силу после официального обнародования. После этого молдавский МИД должен уведомить Исполнительный комитет СНГ о денонсации. Ранее в правительстве Молдавии заявили о планах республики сохранить в рамках СНГ часть соглашений в торговой, экономической и социальной сферах.