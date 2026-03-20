Террористы в Пардубице: в Чехии расследуют пожар на складе оружия

В чешском городе Пардубице произошел мощный пожар на территории промышленного комплекса, который власти уже официально квалифицировали как подозрение на террористическую атаку. Премьер-министр Андрей Бабиш в срочном порядке созвал заседание Совета безопасности государства для оценки масштабов угрозы. По данным чешских СМИ, речь идет о складе предприятия LPP Holding — одного из основных производетелей оружия. В СМИ также распространяются анонимные заявления неких подпольщиков, в которых говорится, что они хотели положить конец израильскому геноциду на Ближнем Востоке. Известно, что чешский холдинг ранее вступил в кооперацию с израильским военно-промышленным гигантом Elbit Systems, намереваясь развернуть производство беспилотников.