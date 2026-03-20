Террористы в Пардубице: в Чехии расследуют пожар на складе оружия

В чешском городе Пардубице произошел мощный пожар на территории промышленного комплекса, который власти уже официально квалифицировали как подозрение на террористическую атаку. Премьер-министр Андрей Бабиш в срочном порядке созвал заседание Совета безопасности государства для оценки масштабов угрозы. По данным чешских СМИ, речь идет о складе предприятия LPP Holding — одного из основных производетелей оружия. В СМИ также распространяются анонимные заявления неких подпольщиков, в которых говорится, что они хотели положить конец израильскому геноциду на Ближнем Востоке. Известно, что чешский холдинг ранее вступил в кооперацию с израильским военно-промышленным гигантом Elbit Systems, намереваясь развернуть производство беспилотников.
Следствие рассматривает несколько сценариев случившегося, но все они сходятся в одном — нападение было намеренным. Об этом заявил глава полиции Мартин Вондрашек.
«Работу ведем по четырем версиям возникновения пожара. Во всех случаях исходим из подозрения в умышленном причинении вреда», — передает издание Irozhlas его слова.
Ранее в сети появилось заявление от имени некой организованной группы, взявшей на себя ответственность за атаку на склад LPP Holding. Злоумышленники мотивировали свои действия тем, что компания якобы занималась производством вооружений совместно с израильской фирмой Elbit.
Тем не менее власти призывают к осторожности, подчеркивая, что подлинность этих признаний еще предстоит доказать. Представитель контрразведки Ладислав Штиха отметил, что информацию проверяют совместно с полицией.
В распоряжении следствия уже оказались записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены неизвестные, обливающие оборудование компании горючей жидкостью. В расследовании задействованы все ключевые структуры: контрразведка (BIS), Национальный центр по борьбе с терроризмом и Военная разведка.
На фоне инцидента в стране разгорелся острый политический конфликт. Оппозиция обрушилась на правительство с критикой за сокращение бюджетов спецслужб. В ответ Бабиш парировал, что, напротив, увеличил финансирование спецслужб по сравнению с предыдущим кабинетом, призвав оппонентов прекратить спекуляции в условиях национальной угрозы.
