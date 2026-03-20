Эксперт Ткаченко рассказал, когда страны ЕС согласятся присутствовать в Ормузе

Политолог Станислав Ткаченко заявил, что страны Европейского союза согласятся обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе только после завершения ближневосточного конфликта, сообщает «Взгляд».
Ткаченко сказал, что Евросоюз отказался от стратегии «штыка».
Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов.
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления. Трамп просил Китай, Японию, Южную Корею, Великобританию, Францию и ряд других стран прислать для разблокировки пролива военные корабли.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия.
СМИ утверждали, что Трамп рассматривает план захвата иранского острова Харк, чтобы заставить Иран открыть пролив.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.