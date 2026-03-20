Трамп: Киев не сделал ничего, чтобы помочь США в операции против Ирана

Дональд Трамп в интервью телеканалу MS NOW заявил, что Украина не оказала Соединенным Штатам никакой поддержки в ходе операции против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу MS NOW заявил, что Украина не оказала Соединенным Штатам никакой поддержки в ходе операции против Ирана.

Как рассказала ведущая MS NOW Стефани Рул, беседовавшая с главой Белого дома, Трамп подверг сомнению слова Владимира Зеленского о предоставлении помощи в сфере беспилотников.

«Он сказал, что они ничего не сделали, что все, о чем говорит Зеленский — о том, что Украина якобы сделала, чтобы помочь нам — это делается исключительно в политических и пиар-целях», — сказала Рул.

Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.

