Трамп: Киев не сделал ничего, чтобы помочь США в операции против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу MS NOW заявил, что Украина не оказала Соединенным Штатам никакой поддержки в ходе операции против Ирана.
Как рассказала ведущая MS NOW Стефани Рул, беседовавшая с главой Белого дома, Трамп подверг сомнению слова Владимира Зеленского о предоставлении помощи в сфере беспилотников.
«Он сказал, что они ничего не сделали, что все, о чем говорит Зеленский — о том, что Украина якобы сделала, чтобы помочь нам — это делается исключительно в политических и пиар-целях», — сказала Рул.
Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.